أخبار اليمن : مونديال 2022.. البرازيل تهزم سويسرا وتتأهل

مونديال 2022.. البرازيل تهزم سويسرا وتتأهل
تأهل المنتخب البرازيلي إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بعد فوزه على نظيره السويسري 1-صفر، في المباراة التي جمعهتما يوم الاثنين، ضمن الجولة الثانية.
وبدا أن المباراة قد تنتهي بالتعادل دون أهداف، قبل أن يهز لاعب مانشستر يونايتد الشباك بتسديدة قوية قبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق في ستاد 974.
وأصبح رصيد البرازيل، التي افتقدت نجمها البارز نيمار بسبب الإصابة، 6 نقاط من أول جولتين في صدارة المجموعة السابعة، وضمنت التأهل قبل خوض الجولة الأخيرة أمام الكاميرون.
وتأثرت القوة الهجومية للبرازيل بغياب نيمار ولم تهدد تقريبا مرمى سويسرا، قبل هدف كاسيميرو، باستثناء هدف من فينيسيوس جونيور ألغاه الحكم بسبب التسلل بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.
ولدى سويسرا 3 نقاط مقابل نقطة وحيدة لكل من الكاميرون وصربيا بعد تعادلهما 3-3 في وقت سابق اليوم، وسيتحدد المنتخب الثاني المتأهل في الجولة الأخيرة.
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