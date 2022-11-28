أخبار اليمن : تحالف العدوان يحتجز سفينة البنزين "انفكتيوس"

تحالف العدوان يحتجز سفينة البنزين "انفكتيوس"أكدت شركة النفط اليمنية، أن تحالف العدوان احتجز سفينة بنزين ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي، احتجز اليوم سفينة البنزين "انفكتيوس" رغم خضوعها للتفتيش القسري في جيبوتي.

وأشار إلى أنه باحتجاز هذه السفينة، ارتفع عدد سفن الوقود المحتجزة من قبل تحالف العدوان إلى ثلاث سفن.

وأكد المتوكل، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي ما يزال مستمراً في القرصنة على سفن الوقود التي تحمل طابعاً إنسانياً، ما يضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني.