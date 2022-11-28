أخبار اليمن : فتح موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر

فتح موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر
أعلنت وزارة الثروة السمكية فتح موسم اصطياد الجمبري الساحلي في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية لليمن ابتداءً من يوم الخميس المقبل السابع من جمادى الأولى الحالي حتى إشعار آخر.
وألزمت وزارة الثروة السمكية في بيان لها اليوم، الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، مراقبة الشباك المستخدمة في صيد الجمبري وعدم الاصطياد بالشباك الوترية والالتزام بالشباك ذات الفتحات المشار لها في القانون والتي تبلغ (3.8) مليمتراً لإعطاء المخزون فرصة للتجديد والاستدامة.
وحسب البيان، يمنع الاصطياد والتجريف في مناطق الأخوار والبيئات الحساسة كونها مناطق حضانة لصغار الجمبري والعديد من الأحياء البحرية وسيتم معاقبة المخالفين.
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