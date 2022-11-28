نميمة الفن: مودل آش تتصدر الترند برقصة غريبة والجمهور يقارنها بـ سما المصري ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 28 نوفمبر 2022 05:52 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية المعروفة باسم "مودل آش" وهي ترقص وتتمايل وتقوم بحركات اعتبرها البعض غريبة بعض الشيء، بينما إعتبر البعض الآخر أن استعراضها شبيه بما كانت تفعله الفنانة المصرية المسجونة سما المصري.

ولم تكن مودل آش ترتدي فستاناً جريئاً او قصيراً فقط لا بل على العكس اختارت فستاناً طويلاً ذو أكمام وتركت شعرها منسدلا على كتفيها وراحت ترقص بفرح وتصور نفسها وتنشر مقاطعها على صفحاتها الخاصة على السوشيل ميديا.

يذكر انه تبين ان مودل آش تنتمي الى عائلة العتيبي حسب المعلومات المتداولة.