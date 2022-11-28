أخبار اليمن : غانا تهزم كوريا الجنوبية وتعزز حظوظها بالتأهل

غانا تهزم كوريا الجنوبية وتعزز حظوظها بالتأهلحقق المنتخب الغاني انتصاراً مثيراً على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 3-2، في مباراة رائعة ومجنونة جمعتهما اليوم على إستاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في مونديال قطر 2022.

وعلى عكس سير اللعب، تقدمت غانا بهدف محمد ساليسو من مدى قريب بعدما فشلت كوريا الجنوبية في تشتيت ركلة حرة بالدقيقة 24، وأضاف قدوس الهدف الثاني بضربة رأس بعد عشر دقائق لتصبح النتيجة 2-صفر.

وانتفضت كوريا الجنوبية بعد الاستراحة، وسجلت هدفين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الثاني بضربتي رأس من تشو جيو-سونغ لتدرك التعادل.

لكن قدوس سجل هدف الفوز في الدقيقة 68 عندما ظهر بلا رقابة في منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس كيم سيونغ-جيو.

وباتت غانا، صاحبة أسوأ تصنيف في البطولة وهو المركز 61 عالميا، تتقاسم القمة مع البرتغال برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما تملك أوروغواي وكوريا الجنوبية نقطة واحدة. وتلعب البرتغال مع أوروغواي في وقت لاحق.

وتلعب غانا في الجولة الثالثة الأخيرة مع أوروغواي، بينما تواجه كوريا الجنوبية، البرتغال بقيادة نجمها كريستيانو رونالدو.