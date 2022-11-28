أخبار اليمن : رياح نشطة وأجواء باردة خلال الساعات القادمة

رياح نشطة وأجواء باردة خلال الساعات القادمةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً بارداً إلى شديد البرودة في 10 محافظات، ورياحاً نشطة على المناطق الساحلية تتسبب في اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً في مرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع، وإب، وبارداً نسبياً في المناطق الصحراوية.

وأشار المركز إلى هبوب رياح نشطة إلى قوية قد تتراوح سرعتها ما بين 15-25 مع هبات تصل إلى 35 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4 في ذمار، 5.4 في صنعاء، 6.6 في عمران، 7.7 في السدة.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد والشديد البرودة، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر.