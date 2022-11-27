أخبار اليمن : كوستاريكا تصعق اليابان بفوز قاتل في مونديال قطر

كوستاريكا تصعق اليابان بفوز قاتل في مونديال قطرفاز المنتخب الكوستاريكي على نظيره الياباني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في مونديال قطر 2022.

وسجل كيشر فولر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81. وأحيا منتخب كوستاريكا آماله بالتأهل إلى دور 16 من مونديال قطر بهذا الفوز، كما أنه قدّم هدية لمنتخب ألمانيا الذي خسر مباراته الأولى ضد اليابان، لتصبح فرص التأهل متساوية نسبياً للفرق الثلاثة.

وأهدر منتخب اليابان فرصة حسم التأهل بشكلٍ رسمي إلى ثمن نهائي كأس العالم بخسارته اليوم، بل أن مهمته أصبحت معقدة للغاية، لأنه سيواجه منتخب إسبانيا في الجولة الأخيرة.

ورفع كوستاريكا رصيده إلى 3 نقاط، ليتساوى مع منتخبي اليابان وإسبانيا بنفس عدد النقاط، لكن منتخب اللاروخا ما زال لم يخوض مباراته بهذه الجولة، والتي ستكون ضد منتخب ألمانيا مساء اليوم.