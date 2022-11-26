أخبار اليمن : كأس العالم 2022: فرنسا أو المتأهلين لدور الـ16

كأس العالم 2022: فرنسا أو المتأهلين لدور الـ16
بات المنتخب الفرنسي أول المتأهلين إلى دور الـ16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على الدنمارك في مباراة قوية يوم السبت.
وبعد شوط أول بلا أهداف، شهد سيطرة من جانب حامل اللقب دون أن يهز الشباك، أرسل تيو هرنانديز كرة عرضية منخفضة قابلها مبابي بتسديدة اصطدمت بأندرياس كريستنسن وأبدلت اتجاهها إلى الشباك في الدقيقة 61.
وأدركت الدنمارك التعادل بعد سبع دقائق عن طريق كريستنسن بضربة رأس قوية من مدى قريب في شباك الحارس هوجو لوريس.
وحسم مبابي النتيجة لصالح فرنسا في الدقيقة 86 بعد أن قابل تمريرة عرضية من أنطوان غريزمان ليسجل من مدى قريب باستخدام فخذه.
وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن أستراليا التي فازت 1-صفر على تونس يوم السبت، بينما تملك الدنمارك وتونس نقطة واحدة.
وتلعب الدنمارك ضد أستراليا يوم الأربعاء، بينما تلتقي تونس مع فرنسا.
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