نميمة الفن: رولا يموت تستلقي عارية وتثير الجدل مجددا .. شاهد قبل الحذف

فنون - كتب سعد محمود في السبت 26 نوفمبر 2022 04:01 مساءً - نشرت ​رولا يموت​ صورة جريئة لها بدت فيها شبه عارية، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت رولا في الصورة وهي مستلقية، مستعرضة جسدها بإثارة.

ونالت الصورة رواجا بين المتابعين الذين انقسموا برأيهم فيها، وهذا ليس بغريب عن رولا يموت، اذ دائما ما تثير الجدل بصورها على صفحتها الخاصة.

وكانت نشرت رولا يموت فيديو قصيراً لها عبر خاصية الستوري أي القصص القصيرة، ظهرت فيه وهي تستعرض جمالها، وترتدي بيكني أصفر اللون.

وأظهرت رولا انحناءات جسمها، مستعرضة جمالها، على الرغم من أننا في فصل الشتاء، واعتبر كثيرون انها تتحدى الحرارة المنخفضة، فيما أشار كثيرون إلى ان الفيديو قديم، لكنها أحبت أن تنشره الآن.

ويمتنع دوت الخليج عن نشر الصور أحتراما لمتابعيه الكرام .