أخبار اليمن : تعادل إيجابي بين هولندا والإكوادور في المونديال

تعادل إيجابي بين هولندا والإكوادور في المونديال
خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على مباراة المنتخب الهولندي مع نظيره الإكوادوري، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
وسجل المهاجم كودي جاكبو هدف التقدم لمنتخب "الطواحين" مبكرا في الدقيقة السادسة من انطلاق صفارة البداية.
وأدرك قائد المنتخب الإكوادوري إينير فالنسيا التعادل بحلول الدقيقة 49 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.
التعادل منح الفريقين فرصة تقاسم صدارة المجموعة قبل الجولة الختامية برصيد 4 نقاط، ليؤكدا رسميا إقصاء قطر من البطولة.
وستواجه الإكوادور منتخب السنغال، في الجولة الأخيرة، في موقعة مصيرية للفريقين، سيحتاج فيها منتخب الإكوادور للتعادل من أجل التأهل.
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