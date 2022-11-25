أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل انتهاكاتها لاتفاق الحديدة

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قوى العدوان تواصل انتهاكاتها لاتفاق الحديدة

ارتكبت قوى العدوان 36 انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. قوى العدوان تواصل انتهاكاتها لاتفاق الحديدةارتكبت قوى العدوان 36 انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات تضمنت تحليق طائرات تجسسية، و5 خروقات بقصف مدفعي و29 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة. وتواصل قوى العدوان إستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مناطق مختلفة بالحديدة، بشكل وحشي وإجرامي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء.

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