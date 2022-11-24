أخبار اليمن : كأس العالم: سويسرا تُسقط الكامرون بهدف إمبولو

كأس العالم: سويسرا تُسقط الكامرون بهدف إمبولوحقق منتخب سويسرا فوزاً ثميناً على نظيره الكاميرون 1-صفر، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الجنوب"، ضمن منافسات المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم يوم الخميس.

وتلقى المهاجم السويسري بريل إمبولو تمريرة من شيردان شاكيري من الجانب الأيمن وسدد كرة قوية من مدى قريب داخل الشباك في الدقيقة 48، وبدا وكأنه يريد الاعتذار بعدما ركض نحوه باقي لاعبي سويسرا للاحتفال.

وولد إمبولو البالغ عمره 25 عاما في ياوندي لكنه نشأ في بازل وسجل من أول تسديدة لسويسرا على المرمى، رافضاً الاحتفال بهدفه.

وكانت الكاميرون الطرف الأفضل في الشوط الأول وكان بوسعها التسجيل عن طريق كارل توكو إيكامبي وإيريك مكسيم شوبو موتنغ ومارتن هونغلا، لكنها أهدرت الفرص.

وتحسن أداء سويسرا كثيرا في الشوط الثاني وتقدمت بهدف إمبولو، كما أهدر روبن فارجاس فرصة سهلة لإضافة الهدف الثاني لولا تدخل الحارس أندريه أونانا في الوقت المناسب.

وانتزعت سويسرا بهذا الفوز ثلاث نقاط ثمينة من أنياب الأسود، بينما عرضت الكاميرون آمالها في التأهل للخطر قبل مباراتيها القادمتين ضد صربيا ثم البرازيل في الجولتين الثانية والثالثة.

ولم تنجح المنتخبات الإفريقية في تذوق طعم الانتصار بعد خسارة السنغال أمام هولندا وتعادل تونس والمغرب مع الدنمارك وكرواتيا.