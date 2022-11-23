أخبار اليمن : بلجيكا تهزم كندا في كأس العالم 2022

بلجيكا تهزم كندا في كأس العالم 2022تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره الكندي بنتيجة (1 - 0)، في مباراة جمعتهما الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم قطر 2022.

وتصدى كورتوا لركلة نفذها ألفونسو ديفيز في وقت مبكر من المباراة، كما أنقذ أكثر من فرصة ليحرم كندا من تسجيل هدفها الأول بكأس العالم بعد العودة إلى مسابقة شاركت فيها لأول مرة في 1986.

ورغم تفوق كندا الواضح، تقدمت بلجيكا، التي افتقدت المهاجم المصاب روميلو لوكاكو، بهدف قبل الاستراحة على عكس سير اللعب عن طريق باتشواي بعد تمريرة طويلة من توبي ألدرفيريلد.

وتحسن أداء فريق المدرب روبرتو مارتينيز، صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2018، بعد الاستراحة وصمد أمام محاولات كندا ليخرج بالنقاط الثلاث في المجموعة السادسة التي شهدت التعادل دون أهداف بين كرواتيا والمغرب.