أخبار اليمن : اليابان تقهر ألمانيا في كأس العالم 2022

اليابان تقهر ألمانيا في كأس العالم 2022قلب المنتخب الياباني تأخره بهدف أمام نظيره الألماني إلى فوز 2 - 1، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وفرض منتخب ألمانيا سيطرته المطلقة على مجريات المباراة على مدار 75 دقيقة، وتسابق لاعبوه في إهدار جميع الفرص السهلة التي سنحت لهم، ليأتي عقاب المنتخب الياباني قاسيا، بعدما قلب الطاولة على منتخب (الماكينات) في ربع الساعة الأخير من عمر اللقاء، ليلحق به الخسارة الأولى في المونديال.

وتقدم منتخب ألمانيا، المتوج باللقب 4 مرات، بهدف عن طريق إيلكاي غاندوغان في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض منتخب اليابان في الشوط الثاني ويحرز هدفين في غضون 8 دقائق عن طريق ريتسو دوان وتاكوما أسانو في الدقيقتين 75 و83 على الترتيب.

وحصد منتخب اليابان بعد هذا الانتصار المفاجئ، نقاط المباراة الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة الخامسة (E)، بانتظار نتيجة مباراة منتخبي إسبانيا وكوستاريكا في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، على استاد الثمامة في الدوحة.