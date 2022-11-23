أخبار اليمن : بن حبتور يشيد بالأداء الأكاديمي المشرف للجامعات اليمنية

بن حبتور يشيد بالأداء الأكاديمي المشرف للجامعات اليمنيةأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن الجامعات اليمنية استطاعت في فترة العدوان والحصار التي يمر بها الوطن، تقديم نموذج مشرف في الأداء الأكاديمي.

وعبر رئيس الوزراء خلال مشاركته اليوم في الاحتفال السنوي الذي أقامته جامعة الناصر للخريجين للعام الجامعي 1444هـ، عن الشكر للجامعة التي أصبحت من جامعات الوطن التي يعتز بها الجميع، مهنئا الخريجين والخريجات بمناسبة التخرج.

ونوه بالجهود التي بذلها أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات من أجل تحسين المخرجات .. معتبرا التخرج تشريف للجامعة وأساتذتها ولجميع الجامعات اليمنية.

وأشار إلى أن الخريجين سيساهمون في حل مشكلات المجتمع وسيكونون أحد عوامل التحفيز التنموي على مستوى اليمن والإقليم.. مؤكدا أن الفضل في إفشال محاولات العدوان لإيقاف حركة الحياة في الوطن طيلة ثمان سنوات يعود إلى أبناء الشعب اليمني وقواه الحية سواء في مؤسسات التعليم أو في غيرها من مؤسسات الوطن العامة والخاصة.

ونوه رئيس الوزراء، بتميز جامعة الناصر في مجال الصيدلة وصناعة الأدوية وما يمثله ذلك من مؤشر إيجابي بأن تتخصص في هذا الجانب.. حاثا الخريجين والخريجات على الفخر والاعتزاز بوطنهم وتاريخهم العريق وعلمائهم الذين كانوا خلال الماضي البعيد والقريب مقصدا لعلماء الأمة الإسلامية.

فيما أشار رئيس جامعة الناصر الدكتور عبدالله طاهش، إلى أهمية الاحتفال بتخرج 445 طالباً وطالبة من التخصصات الطبية والهندسية والإدارية والإنسانية، بعد سنوات من التحصيل العلمي، في ظل استمرار العدوان والحصار .

وأكد حرص الجامعة على القيام بدورها التعليمي والبحثي وخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة التطورات العالمية، وفتح تخصصات جديدة إيماناً منها بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن يصنعها إلا الكادر المؤهل.

تخلل الحفل الذي حضره عدد من المسئولين وعمداء الكليات، كلمة للخريجين وفقرات متنوعة، إضافة إلى تكريم الأوائل والمتفوقين في مختلف التخصصات والخريجين، كما تم تكريم رئيس الوزراء، والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبد الرزاق، بدرعي الجامعة.