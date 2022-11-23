أخبار اليمن : المغرب يُنهي مواجهة كرواتيا بتعادل ويحصد أول نقطة في كأس العالم

المغرب يُنهي مواجهة كرواتيا بتعادل ويحصد أول نقطة في كأس العالم
سيطر التعادل السلبي على لقاء المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي، في مباراة قليلة الفرص بأولى جولات المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم في قطر يوم الأربعاء.
وغابت الفاعلية في بعض المحاولات، وتألق الحارس المغربي ياسين بونو في التصدي لتسديدة نيكولا فلاشيتش، كما سدد لوكا مودريتش فوق العارضة قبل نهاية الشوط الأول.
وكانت أقرب محاولات المغرب في الشوط الثاني لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش تصدى لضربة رأس نصير مزراوي، ثم تسديدة أشرف حكيمي القوية بعد ركلة حرة.
وأبعد لاعب الوسط سفيان أمرابط كرة قبل تجاوز خط المرمى بعد تسديدة منخفضة من المهاجم إيفان بريشيتش.
وشارك المهاجم عبد الرزاق حمد الله، العائد للمباريات الدولية بعد غياب طويل لأسباب انضباطية، في الدقائق الأخيرة بدلا من يوسف النصيري غير الموفق، لكن لم تسنح له فرصة لتهديد المرمى.
بهذا حظي "أسود الأطلس" على نقطة التعادل، بانتظار أن يلتقي لاحقا ضمن المجموعة ذاتها المنتخب البلجيكي ونظيره الكندي.
ويلتقي منتخب المغرب بنظيره البلجيكي في المباراة القادمة له ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة العالمية، الأحد المقبل، على "استاد الثمامة".
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