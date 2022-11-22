أخبار اليمن : أكثر البلدان في قائمة مبيعات تذاكر كأس العالم2022

أكثر البلدان في قائمة مبيعات تذاكر كأس العالم2022كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 حتى الآن، في البطولة التي انطلقت يوم الأحد، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وأعلن "فيفا"، عن بيع ما يقارب الـ3 ملايين تذكرة لكأس العالم في قطر، في الوقت الذي كشف فيه السويسري جياني إنفانتينو أن البطولة ساعدت في زيادة الإيرادات إلى مستوى قياسي.

من جانبه قال المتحدث باسم "فيفا" في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إنه تم بيع 2.95 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم، حتى يوم الافتتاح.

وأضاف المتحدث أن قطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وإنجلترا، والأرجنتين، وفرنسا، والهند، والبرازيل، الدول الأكثر شرائًا للتذاكر حتى الآن.

وتابع أن هناك اهتمامًا كبيرًا بمشاهدة مباريات مونديال 2022، رغم الدعاية السلبية المحيطة باستضافة قطر للبطولة، وشهدت مراكز بيع التذاكر في قطر زحامًا شديدًا في الأيام الأخيرة.

وأشار إلى أن حصة التذاكر المباعة في مونديال قطر 2022، تجاوزت مونديال روسيا 2018، حيث تم بيع حوالي 2.4 مليون تذكرة في ذلك الوقت.