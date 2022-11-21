نميمة الفن: ميريام فارس تكشف عن مناطق حساسة من جسدها و تهيج الشباب بصدرها العاري

فنون- سعد محمود - أعادت صفحات فنية تداول صور جريئة للفنانة اللبنانية ميريام فارس، وهي ترتدي ملابس فاضحة ومعظم أجزاء جسدها عاري تماماً، فيما بدا صدرها بارز بشكل مثير وعلق عليه المعلقون بقولهم بأنه يكاد ينطق ويخرج من تحت البكيني الضاغط الذي ترتديه.

الصور المثيرة للجدل، سبق للفنانة ميريام فارس أن نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة صيفية جذابة، وهي ترتدي بكيني باللون الأصفر ونسقت عليه بنطال طويل فضفاض اللون الأخضر الواسع فيما انتعلت سليبر أصفر راقي.

واختارت ميريام فارس ترك خصلات شعرها الكيرلي منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه. ميريام فارس بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

حرصت الفنانة ميريام فارس، على مشاركة جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت ميريام فارس بإطلالة جذابة جريئة مرتدية بلوزة مكشوفة باللون الأسود و بنطلون باللون الأحمر ، مما حازت على إعجاب متابعيها.

ميريام فارس في العراق

تستعد الفنانة ميريام فارس لإحياء حفلة غنائية في العراق، وذلك في مدينة اربيل بتاريخ 4 نوفمبر 2022م. آخر أعمال ميريام فارس

آخر أعمال الفنانة ميريام فارس كانت أغنية "قضيها انبساط" والتي كتب كلماتها الشاعر مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع موسيقي هاني ربيع.

وحقق كليب أغنية "قضيها انبساط" النجاح منذ الساعة الأولى التي طرحت فيها الأغنية على موقع "يوتيوب".

وانتهت الفنانة ميريام فارس من تسجيل أغنية جديدة من المقرر ان تطرحها خلال الأيام المقبلة، وتعكف على التحضير لمجموعة أخرى من الأغاني ستطرحها بشكل منفرد كل فترة اغنية كما تستعد لتصوير أغنية منهم على طريقة الفيديو كليب.

وكانت ميريام فارس، قد طرحت في يونيو الماضي فيلم وثائقي بعنوان "غدارة يا دنيا" الذي تستعرض فيه قصة تحضير ألبومها الأخير، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني ديف وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجر الصحي.

أحدث حفلات ميريام فارس

أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مؤخراً، حفلا غنائيا ضخما في السعودية بختام gamers 8 ضمن فعاليات موسم الجزرية وسط حضور عدد كبير من الجمهور السعودي وحرصت على النزول للجمهور لإلقاء التحية لهم وهو الأمر الذي زاد من تفاعلهم معها بشكل كبير.

كما أحيت حفلاً غنائيا ضخما للجالية العربية بموناكو، فى إطار سلسلة من الحفلات تقوم بها هذه الفترة فى أكثر من دولة أجنبية.

وقدمت ميريام خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، بالإضافة إلى تقديمها فقرة الدبكة اللبناني مع فرقة خاصة مصاحبة لها فى كل حفلات أوروبا. ميريام فارس والمروحة

الطريف فى حفل موناكو وجود “مروحة” أمام ميريام فارس على المسرح، مما جعل البعض يسخر من المظهر العام للحفل، حيث أنها المرة الأولى التى تصعد فيها ميريام على المسرح أمام مروحة ويبدو ان التصميم الخاص للمسرح قائم على مجموعة من المراوح، حيث شهد فيديو آخر وجود أكثر من مروحه على الاستديج.

وتسببت هذه المروحة فى سخرية البعض من ميريام فارس ومن الشكل العام للمسرح، حيث كتب أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي:"الله مروحة توشيبا زي بتاعتنا"، فيما سخر مجموعة أخرى بسبب رقصها، مؤكدين أنه رقص مبالغ فيه على المسرح.

ميريام فارس في أحدث ظهور تلفزيوني

أذاع برنامج MBCTrending، لقاءًا مع الفنانة ميريام فارس، على هامش آخر الحفلات التي أحيتها المطربة اللبنانية خلال الفترة الأخيرة.

ووجهت المذيعة سؤالًا لـ ميريام فارس، عن سبب حبها للرقص على المسرح، لتجيب المطربة اللبنانية قائلة: «أنا بحب ألعب على المسرح والمسرح ده ملعبي، وبحب أخد من الجمهور قدامي طاقة إيجابية».