نميمة الفن: شمس الكويتية تعرض جسدها بالبكيني بطريقة فاضحة في جلسة تصوير خاصة أظهرت قوه جمالها .. شاهد الان

فنون - كتب ياسمين التهامي في السبت 19 نوفمبر 2022 12:02 صباحاً - نشرت الفنانة الكويتية شمس مقطع فيديو جرئ بطريقة كبيرة و جديده لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام وظهرت الفنانة الكويتية شمس بالفيديو وهي تقوم بجلسة تصوير.

عصرية تكشف وتعرض سحرها بجرأة كبيرة ، برفع فستانها المفتوح من الوسط حتى ظهور ملابسها الداخلية بدرجة كبيرة.

ونشرت شمس الكويتية موخرا فديوهات وعدة صور مع جمهورها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة جريئة لها لفتت انتباههم وعلقت شمس الكويتية علي هذه الإطلالة أنها دائما تتعود علي الأشخاص الذين يفهمونا.

ظهرت شمس في هذه الصور وهي مرتدية ملابس ضيقة بطريقة كبيرة وقصيرة و بفتحة من وسط الفستان لتكشف عن أجزاء من بطنها ولتظهر سحرها وجمالها بعد نشر المتابعين هذه الصور علي عدة مواقع

و أطلت شمس وهي ترقص بإحدى يديها على خصرها وفوق أردافها والأخرى مرفوعة إلى الأعلى وعيناها كانت تتجه نحو خصرها ويديها.

وبهذه الإطلالة ، تألقت النجمة الكويتية بفستان ضيق وشفاف كشف عن أجزاء كبيرة من جسدها وكان الفستان مفتوح بشكل كبير من جهة صدرها وكتفيها وجذبت المتابعين نحوها بدرجة كبيرة.