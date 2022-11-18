نميمة الفن: ميريام فارس تتعرض لانتقادات بسبب ظهورها عارية وحركاتها الاباحية في أغنية كأس العالم ومتابع: بتقليد شاكيرا ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الجمعه 18 نوفمبر 2022 05:42 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة اللبنانية “ميريام فارس” من كواليس تصوير أغنية المونديال التي تجمعها بمغنية الراب الأمريكية “نيكي ميناج” والمغني الكولومبي “مالوما”.

الأغنية ستغنى بثلاث لغات (الإنجليزية والإسبانية والعربية) تحمل اسم “Tukoh Taka” وهي واحدة من عدة أغانٍ تروج لفعاليات كأس العالم 2022 الذي ينطلق بعد عدة أيامٍ في قطر.

ويقول الجزء العربي من الأغنية والذي تغنيه فارس وترقص عليه: “السلام عليكم، خلوا الفرحة بإيديكم، أبشروا بالخير يجيكم، فيفا الحب تهديكم وتحقق أمانيكم”.

وتعرضت المطربة اللبنانية لانتقاداتٍ واسعة وصلت حد السخرية بعد انتشار كواليس تصوير الجزء الخاص بها من أغنية “Tukoh Taka”، واتُهمت بأنها نسخة رديئة من المغنية العالمية شاكيرا.

وطالت الانتقادات كلمات الأغنية التي اعتبرها البعض ركيكة للغاية، بينما رأى البعض الآخر أن رقص وملابس فارس لا تليقان بعبارة “السلام عليكم” التي تمثل تحية الإسلام.

كما طالت الانتقادات ملابس فارس، فقد اعتبرها البعض غير محتشمة، أما البعض الآخر فرأى أن هذه الملابس لا تعكس الهوية العربية، كون كأس العالم يُقام في المنطقة العربية.

أما الانتقاد الأبرز والذي أجمع عليه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يشير إلى أن رقصة فارس في الأغنية نسخة سيئة من رقصة للمغنية العالمية شاكيرا.

يذكر أن المغنية العالمية شاكيرا كان من المقرر أن تشارك في مونديال قطر 2022، لكنها انسحبت لأسباب لم توضحها حتى الآن، وتداولت بعض المواقع العربية أنها لأسباب شخصية