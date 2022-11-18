شاهد .. مي عمر نازلة رقص بلدي ومتابع: العب يا جامد احلى من صافيناز

بيروت - ثريا شاهين - حققت الفنانة مي عمر، شهرة واسعة منذ وقت قصير من التحاقها بمجال التمثيل، بفضل موهبتها وملامحها الجميلة.

ومي عمر من مواليد 10 أكتوبر عام 1988، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 33 عاما فقط، وتخرجت من قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية في القاهرة..

وبدأت النجمة المصرية، التمثيل من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل حكاية حياة، ثم مسلسل كلام على ورق، وتبعته بعدة اعمال درامية مميزة.

ومؤخرًا أعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، عبر السوشال ميديا، نشر مقطع فيديو للفنانة المصرية مي عمر، من إحدى مسلسلاتها، ظهرت فيه وهي ترقص بجرأة كبيرة.

وتزامن إعادة نشر وصلة رقص مي عمر التي بدت فيها تهز أردافها بجرأة كبيرة، مع انتهاء عرض حلقات مسلسلها الجديد “لؤلؤ” الذي حظي بنسبة مشاهدة كبيرة، على مستوى العالم العربي.

من جانب آخر، كشفت الفنانة المصرية، مي عمر، عن تجربتها الأليمة مع مرض والدها، وهي في سن العشرين.

وأوضحت مي عمر، خلال حلقتها مع الفنان أحمد زاهر، في برنامج “بصراحة مع” على قناة mbc، أنها “فوجئت ذات يوم بتعرض والدها لنزيف كبدي، مما استدعى عملية زراعة كبد خلال مدة أقصاها ستة أشهر، فحاولوا البحث عن مكان لتتم فيه الزراعة سريعا، لأن هذه العملية تتطلب البقاء على قيد قوائم الانتظار بالمستشفيات لمدة طويلة”.

وتابعت أنها سافرت بصحبة والديها إلى الصين، حيث استقروا على مكان العملية، وعاشوا في المستشفى لمدة ثمانية أشهر كاملة، في معاناة نفسية، تعلمت خلالها اللغة الصينية لتتمكن من قراءة التحاليل والتقارير الطبية، وكان يقع على عاتقها عبء كبير في إخفاء أي نتيجة سلبية عن والدها حتى لا تتأثر نفسيته وبالتالي تتأثر المناعة.

يشار إلى أنه عرض مؤخرا لمي عمر مسلسل “لؤلؤ”، وهو من قصتها، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد.