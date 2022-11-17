أخبار اليمن : صنعاء.. ضبط 4758 سيارة مخالفة في 3 أسابيع

صنعاء.. ضبط 4758 سيارة مخالفة في 3 أسابيعضبطت شرطة المرور في أمانة العاصمة أربعة آلاف و758 سيارة مخالفة خلال الثلاثة أسابيع الأولى من حملة ضبط السيارات غير المرسمة وغير المرقمة والمخالفة لقواعد المرور.

وأوضحت إحصائية صادرة عن مرور الأمانة، أن حملة الضبط شملت السيارات غير المرسمة والمخلوعة اللوحات، وبدون أرقام، والتي ارتكبت مخالفة عكس خط السير، أو على زجاجاتها عواكس وكذا مخالفات مرورية أخرى.

وأكد مدير مرور أمانة العاصمة العقيد أحمد القحوم، استمرار حملة ضبط السيارات غير المرسمة وغير المرقمة والمخالفة لقواعد المرور.

ودعا جميع مالكي السيارات المخالفة التوجه طوعياً إلى مراكز الترسيم والترقيم حتى لا تتعرض سياراتهم للحجز.. مؤكداً أنه لن يتم إطلاق حجز السيارات المخالفة إلا بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة.