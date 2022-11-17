أخبار اليمن : عودة 6 صيادين بعد اختطافهم من قبل المرتزقة

عودة 6 صيادين بعد اختطافهم من قبل المرتزقةأكدت وزارة الثروة السمكية أن مركز الإنزال السمكي في اللحية بمحافظة الحديدة استقبل 6 صيادين بعد أيام من احتجازهم من قِبل مرتزقة العدوان، أثناء مزاولتهم نشاط الاصطياد قبالة سواحل ميدي بمحافظة حجة.

وأوضحت وزارة الثروة السمكية في بيان لها اليوم، أن اختطاف الصيادين الستة من أبناء منطقة حرجة وبحيض في ميدي تأتي ضمن الانتهاكات التي تزايدت -خلال الفترة الأخيرة- بحق الصيادين اليمنيين من قِبل المرتزقة والمأجورين للقوى الإماراتية في سواحل البحر الأحمر.

واستنكر البيان اعتقال المرتزقة الصيادين الستة (البحار أحمد مشطى على عاتي، مكين مشطى علي عاتي، موسى صليلي محمد أبو شكير، يوسف محمد مختلي، محمد محمد مختلي خال وجراد أحمد حربي)، وهم يبحثون عن رزقهم عرض البحر ونهب قواربهم.

ودعت وزارة الثروة السمكية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك لوقف الانتهاكات والتعسفات المستمرة بحق الصيادين منذ بدء العدوان.