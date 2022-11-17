نميمة الفن: من جوة غرفتها .. اتفرج فيفي عبده شوقت الرجالة بوصلة رقص بلدي

انت الان تتابع خبر من جوة غرفتها .. اتفرج فيفي عبده شوقت الرجالة بوصلة رقص بلدي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها داخل غرفتها مرتدية ملابس يغلب عليها باللون الأسود والمفتوحة من منطقة الصدر وتقوم بالرقص البلدي بطريقة أثارت اعجاب الجمهور ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها وصدرها.

وتتواجد الفنانة الاستعراضية حالية في الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية حسبما أعلنت في وقت سابق.