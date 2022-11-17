أخبار اليمن : توجيهات بضبط "متهبشي" البسطات

توجيهات بضبط "متهبشي" البسطاتوجه أمين العاصمة حمود عباد، مدراء مكتب الأشغال وصندوق النظافة والتحسين والمديريات وأمن أمانة العاصمة بضبط ومنع أي شخص يقوم بتحصيل أي مبالغ من أصحاب البسطات والباعة المتجولين تحت أي مسمى من نظافة أو البلدية أو غيرها.

وشدد أمين العاصمة على الجهات المعنية بمنع تحصيل أي رسوم من البساطين والباعة المتجولين واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يقوم بذلك.

ودعا أصحاب البسطات والباعة المتجولين إلى الإبلاغ عن أي شخص يقوم بأخذ أي مبلغ أو رسوم منهم تحت أي مسمى.. مؤكداً على أهمية أن يستشعر الجميع المسؤولية في أعمالهم باعتبارها أمانة.

وأكد عباد حرص قيادة أمانة العاصمة على تنظيم البسطات والباعة المتجولين في الأسواق والشوارع ومراعاة مصالحهم والحفاظ على مصادر أرزاقهم، والتخفيف من معاناة الناس نتيجة العدوان والحصار.