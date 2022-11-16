أخبار اليمن : تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل "الصفا"

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تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل "الصفا"

احتجز تحالف العدوان الأمريكي السعودي، سفينة ديزل ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة. تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل "الصفا"احتجز تحالف العدوان الأمريكي السعودي، سفينة ديزل ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة. وأوضح الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل، أن تحالف العدوان احتجز سفينة الديزل "الصفا" بالرغم من طابعها الإنساني وخضوعها للتفتيش في جيبوتي. وأكد أن العدوان ما يزال يمارس القرصنة على سفن الوقود بالشراكة مع الأمم المتحدة لمضاعفة معاناة اليمنيين. وحمل المتوكل، قوى تحالف العدوان والأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على احتجاز سفن الوقود.

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