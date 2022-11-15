أخبار اليمن : قصف سعودي يطال منازل المواطنين في صعدة

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قصف سعودي يطال منازل المواطنين في صعدة

تعرضت منازل المواطنين في المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، لقصف مدفعي سعودي. قصف سعودي يطال منازل المواطنين في صعدةتعرضت منازل المواطنين في المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، لقصف مدفعي سعودي. وأفاد مصدر محلي بأن مدفعية الجيش السعودي استهدفت بقصف مكثف مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية. وذكر المصدر أن القصف تسبب بخسائر كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين في المناطق المستهدفة. يشار إلى أن المناطق الحدودية تتعرض بشكل متكرر لقصف مدفعي وصاروخي سعودي، الأمر الذي يتسبب بخسائر فادحة في منازل وممتلكات المواطنين.

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