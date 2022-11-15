أخبار اليمن : صنعاء.. إخماد حريق بأحد المنازل في الصافية

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صنعاء.. إخماد حريق بأحد المنازل في الصافية

تمكنت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة، عصر اليوم، من إخماد حريق بأحد المنازل في شارع المالية بمديرية الصافية. صنعاء.. إخماد حريق بأحد المنازل في الصافيةتمكنت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة، عصر اليوم، من إخماد حريق بأحد المنازل في شارع المالية بمديرية الصافية. وأوضح مدير الدفاع المدني بالأمانة العقيد محمد بهيش، أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي شب في الطابق الثاني لأحد المنازل بالمديرية. وأكد أن أنه تم احتواء الحريق ومنع انتقاله إلى المحلات التجارية والمنازل المجاورة، واقتصرت الخسائر على الجانب المادي.. مشيراً إلى أن الجهات الأمنية المختصة تقوم بالتحقيق حول أسباب الحريق.

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