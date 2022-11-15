أخبار اليمن : جدول مباريات الدور الاول كأس العالم2022 قطر

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المؤتمر نت - جدول مباريات الدور الاول كأس العالم2022 قطر
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دوت الخليج -
جدول مباريات الدور الاول كأس العالم2022 قطر
الأحد 20 نوفمبر 2022 حفل و مباراة الافتتاح
قطر × الإكوادور الساعة 7:00 مساء
- الاثنين 21 نوفمبر 2022*
انجلترا : ايران الساعة 4:00 مساء
السنغال : هولندا الساعة 7:00 مساء
امريكا : ويلز الساعة 10:00 مساء
- الثلاثاء 22 نوفمبر 2022*
الأرجنتين : السعودية الساعة 1:00 ظهرا
المكسيك : بولندا الساعة 4:00 مساء
فرنسا : استراليا الساعة 7:00 مساء
الدنمارك : تونس الساعة 10:00 مساء
- الأربعاء 23 نوفمبر 2022*
اسبانيا : كوستاريكا الساعة 1:00 ظهرا
المانيا : اليابان الساعة 4:00 مساء
بلجيكا : كندا الساعة 7:00 مساء
المغرب : كرواتيا الساعة 10:00 مساء
- الخميس 24 نوفمبر 2022*
البرازيل : صربيا الساعة 1:00 ظهرا
سويسرا : الكاميرون الساعة 4:00 مساء
البرتغال : غانا الساعة 7:00 مساء
اورجواي : كوريا الساعة 10:00 مساء
- الجمعة 25 نوفمبر 2022*
انجلترا : امريكا الساعة 1:00 ظهرا
ويلز : ايران الساعة 4:00 مساء
قطر : السنغال الساعة 7:00 مساء
هولندا : الإكوادور الساعة 10:00 مساء
- السبت 26 نوفمبر 2022*
الأرجنتين : المكسيك الساعة 1:00 ظهرا
بولندا : السعودية الساعة 4:00 مساء
فرنسا : الدنمارك الساعة 7:00 مساء
تونس : استراليا الساعة 10:00 مساء
- الأحد 27 نوفمبر 2022*
اسبانيا : المانيا الساعة 1:00 ظهرا
اليابان : كوستاريكا الساعة 4:00 مساء
بلجيكا : المغرب الساعة 7:00 مساء
كرواتيا : كندا الساعة 10:00 مساء
- الاثنين 28 نوفمبر 2022*
البرتغال : أورجواي الساعة 07:00 ظهرا
كوريا : غانا الساعة 07:00 مساء
البرازيل : سويسرا الساعة 10:00 مساء
الكاميرون : صربيا الساعة 10:00 مساء
- الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
هولندا : قطر الساعة 07:00 ظهرا
الإكوادور : السنغال الساعة 07:00 مساء
ويلز : انجلترا الساعة 10:00 مساء
ايران : امريكا الساعة 10:00 مساء
- الأربعاء 30 نوفمبر 2022
بولندا : الأرجنتين الساعة 07:00 ظهرا
السعودية : المكسيك الساعة 07:00 مساء
تونس : فرنسا الساعة 10:00مساء
استراليا: الدنمارك الساعه 10:00 مساء
جميع المباريات بتوقيت مكة المكرمة
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سعد محمود
صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة