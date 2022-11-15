أخبار اليمن : جدول مباريات الدور الاول كأس العالم2022 قطر

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دوت الخليج -

جدول مباريات الدور الاول كأس العالم2022 قطر جدول مباريات الدور الاول كأس العالم2022 قطر الأحد 20 نوفمبر 2022 حفل و مباراة الافتتاح

قطر × الإكوادور الساعة 7:00 مساء

- الاثنين 21 نوفمبر 2022*

انجلترا : ايران الساعة 4:00 مساء

السنغال : هولندا الساعة 7:00 مساء

امريكا : ويلز الساعة 10:00 مساء

- الثلاثاء 22 نوفمبر 2022*

الأرجنتين : السعودية الساعة 1:00 ظهرا

المكسيك : بولندا الساعة 4:00 مساء

فرنسا : استراليا الساعة 7:00 مساء

الدنمارك : تونس الساعة 10:00 مساء

- الأربعاء 23 نوفمبر 2022*

اسبانيا : كوستاريكا الساعة 1:00 ظهرا

المانيا : اليابان الساعة 4:00 مساء

بلجيكا : كندا الساعة 7:00 مساء

المغرب : كرواتيا الساعة 10:00 مساء

- الخميس 24 نوفمبر 2022*

البرازيل : صربيا الساعة 1:00 ظهرا

سويسرا : الكاميرون الساعة 4:00 مساء

البرتغال : غانا الساعة 7:00 مساء

اورجواي : كوريا الساعة 10:00 مساء

- الجمعة 25 نوفمبر 2022*

انجلترا : امريكا الساعة 1:00 ظهرا

ويلز : ايران الساعة 4:00 مساء

قطر : السنغال الساعة 7:00 مساء

هولندا : الإكوادور الساعة 10:00 مساء

- السبت 26 نوفمبر 2022*

الأرجنتين : المكسيك الساعة 1:00 ظهرا

بولندا : السعودية الساعة 4:00 مساء

فرنسا : الدنمارك الساعة 7:00 مساء

تونس : استراليا الساعة 10:00 مساء

- الأحد 27 نوفمبر 2022*

اسبانيا : المانيا الساعة 1:00 ظهرا

اليابان : كوستاريكا الساعة 4:00 مساء

بلجيكا : المغرب الساعة 7:00 مساء

كرواتيا : كندا الساعة 10:00 مساء

- الاثنين 28 نوفمبر 2022*

البرتغال : أورجواي الساعة 07:00 ظهرا

كوريا : غانا الساعة 07:00 مساء

البرازيل : سويسرا الساعة 10:00 مساء

الكاميرون : صربيا الساعة 10:00 مساء

- الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

هولندا : قطر الساعة 07:00 ظهرا

الإكوادور : السنغال الساعة 07:00 مساء

ويلز : انجلترا الساعة 10:00 مساء

ايران : امريكا الساعة 10:00 مساء

- الأربعاء 30 نوفمبر 2022

بولندا : الأرجنتين الساعة 07:00 ظهرا

السعودية : المكسيك الساعة 07:00 مساء

تونس : فرنسا الساعة 10:00مساء

استراليا: الدنمارك الساعه 10:00 مساء

جميع المباريات بتوقيت مكة المكرمة

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