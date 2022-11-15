أخبار اليمن : شرف: تحالف العدوان أوجد أسوأ كارثة إنسانية

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شرف: تحالف العدوان أوجد أسوأ كارثة إنسانية

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم الممثل المقيم الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بيتر جيمس هوكين، بمناسبة تقديم أوراق تعيينه ممثلاً مقيماً لليونيسف بالجمهورية اليمنية. شرف: تحالف العدوان أوجد أسوأ كارثة إنسانيةالتقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم الممثل المقيم الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بيتر جيمس هوكين، بمناسبة تقديم أوراق تعيينه ممثلاً مقيماً لليونيسف بالجمهورية اليمنية. وفي اللقاء أعرب وزير الخارجية عن تمنياته للممثل المقيم لليونيسف بالنجاح في مهامه الجديدة. وأكد أن اليمن يشهد أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر أوجدتها دول تحالف العدوان.. مبيناً أن الأطفال والنساء هم من أكثر الفئات في المجتمع تضرراً جراء العدوان والحصار المفروض على اليمن. وأشار الوزير شرف إلى أن الممثل المقيم الجديد لليونيسف سيجد كافة أشكال الدعم والتعاون لتسهيل مهامه.

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