أخبار اليمن : تحالف العدوان يحتجز سفينة البنزين "رد روبي"

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تحالف العدوان يحتجز سفينة البنزين "رد روبي"

أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة بنزين جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة. تحالف العدوان يحتجز سفينة البنزين "رد روبي"أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة بنزين جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة. وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز اليوم سفينة البنزين "رد روبي" بالرغم من تفتيشها في جيبوتي. وأشار إلى أن تحالف العدوان ما يزال يمارس القرصنة، والمزاجية في إدخال سفن الوقود ذات الطابع الإنساني. وأكد المتوكل أن تلك الأعمال والممارسات التعسفية تهدف الى زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني.

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