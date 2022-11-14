أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد جبران صيفان

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد جبران صيفانبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد جبران سود صيفان شيخ قبيلة بني صيفان بمديرية بني قيس، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة قضى معظمها في العمل الوطني في مجال القوات المسلحة.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته للشيخ علي جبران سود صيفان وإخوانه وكافة آل صيفان في مديرية بني قيس محافظة حجة بهذا المصاب الجلل.

وأشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد الشخصيات المؤتمرية والوطنية البارزة ومن الرجال المخلصين للوطن والمدافعين عنه، إضافة إلى دوره الإجتماعي في إصلاح ذات البين.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون " .