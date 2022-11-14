أخبار اليمن : عودة 11 طفلاً.. إريتريا تحتجز 113 صياداً يمنياً

عودة 11 طفلاً.. إريتريا تحتجز 113 صياداً يمنياًأفرجت البحرية الإريترية، عن 11 طفلاً من أبناء الصيادين إلى محافظة الحديدة بعد احتجازهم لمدة شهرين.

وأوضحت مصادر محلية أن قارباً أقل 11 طفلاً إلى مدينة الخوخة جنوبي الحديدة، كانوا محتجزين مع آبائهم في إريتريا بعد أن تعرضوا في سبتمبر الماضي، للاختطاف من البحرية الاريترية من قبالة سواحل الحديدة.

وذكرت المصادر أن الأطفال تعرضوا للتعذيب في السجون الإريترية دون مراعاة صغر سنهم.

وأكدت المصادر استمرار إريتريا في احتجاز 113 صياداً منذ أشهر دون مبرر سوى بحثهم عن لقمة عيشهم في المياه الإقليمية اليمنية.

وتواصل إريتريا بايعاز إماراتي التنكيل بالصيادين اليمنيين قبالة سواحل الحديدة ضمن مخطط يهدف للسيطرة على ارخبيل حنيش الاستراتيجي اليمني.