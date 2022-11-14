عبير صبري تشعل غرائز الرجال بمشهد جريء اجدع من صافيناز داخل الحمام .. المشهد للكبار فقط

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 14 نوفمبر 2022 08:09 صباحاً - اشعلت الفنانه الكبيره عبير صبري غرائز الرجال بوصله رقص صدمت الجميع في نهايه العطله الصيفيه وانتشر هذا الفيديو بطريقه كبيره على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل واثار جدلا كبير بعد نشره بساعات شاهد المشهد قبل الحذف..

اثارت الفنانه عبير صبري جدل كبير داخل الوسط الفني بعد تسريب فيديو لها في احد المشاهد من كواليس فيلم واحد صفر وظهور الفنانه عبير صبري وتقوم بخلع ملابسها بالكامل امام الجميع وتم تسريب هذا المشهد على جميع المنصات..

تصدرت الفنان عبير صبري وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعد تسريب فيديو لها وحصل هذا الفيديو على عدد كبير من المشاهدات بعد نزوله نالت انتقاد الكثير من محبين الفنانه عبير صبري والمتابعين لها عبر صفاته الرسميه على الفيسبوك بوك..