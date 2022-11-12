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ديمي روز تستعرض جسدها القنبلة بالميني بكيني ذو الخيط الرفيع لتشعل الانترنت على شاطئ إسبانيا ..شاهد الان

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/11/12 الساعة 07:48 مساءً | (هبه الوهالي )

نشرت عارضة الأزياء البريطانية "ديمي روز - Demi Rose" عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

 

وظهرت "ديمي روز - Demi Rose" في الجلسة بإطلالة مميزة، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

 

معلومات عن (ديمي روز - Demi Rose):

 

ديمي روز، عارضة أزياء بريطانية، من مواليد يوم 27 مارس 1995 في برمينغهام، المملكة المتحدة.

ويمتنع موقع دوت الخليج عن نشر الصور احتراماً لمتابعينا الكرام

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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