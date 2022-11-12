ديمي روز تستعرض جسدها القنبلة بالميني بكيني ذو الخيط الرفيع لتشعل الانترنت على شاطئ إسبانيا ..شاهد الان

انت الان تتابع خبر ديمي روز تستعرض جسدها القنبلة بالميني بكيني ذو الخيط الرفيع لتشعل الانترنت على شاطئ إسبانيا . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/11/12 الساعة 07:48 مساءً | (هبه الوهالي )

نشرت عارضة الأزياء البريطانية "ديمي روز - Demi Rose" عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "ديمي روز - Demi Rose" في الجلسة بإطلالة مميزة، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

معلومات عن (ديمي روز - Demi Rose):

ديمي روز، عارضة أزياء بريطانية، من مواليد يوم 27 مارس 1995 في برمينغهام، المملكة المتحدة.

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