أخبار اليمن : بن حبتور يشيد بالأدوار الوطنية لمجلس النواب

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بن حبتور يشيد بالأدوار الوطنية لمجلس النواب

أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالمواقف والأدوار الوطنية لمجلس النواب وأعضائه الأحرار خلال هذه الفترة الاستثنائية. بن حبتور يشيد بالأدوار الوطنية لمجلس النوابأشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالمواقف والأدوار الوطنية لمجلس النواب وأعضائه الأحرار خلال هذه الفترة الاستثنائية. جاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء اليوم أعضاء مجلس النواب زيد أبو علي وعمار خميس وعبدالحميد الحسني. حيث دار الحديث حول علاقات التكامل بين الحكومة ومجلس النواب وطبيعة المواضيع المقدمة من الحكومة المقرر عرضها في دورة مجلس النواب الحالية. وتم التطرق إلى نشاط قطاع الخدمات والمشاريع التنموية في محافظة المحويت وسير نشاط السلطة المحلية في المحافظة وجهودها في خدمة المواطن وأهمية الدعم الحكومي للمحافظة في المجالين الخدمي والإنمائي. ونوه رئيس الوزراء بالأدوار القيادية التاريخية لعميد أعضاء مجلس النواب اليمني والعربي زيد أبو علي في كافة المراحل السياسية عضواً في مجلس النواب وآخرها مواقفه الوطنية المشرفة ضد قوى العدوان وعملائها.

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