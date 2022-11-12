أخبار اليمن : قطاع الاعلام بالمؤتمر يعزي الصحفي محمد العلائي

دوت الخليج -

قطاع الاعلام بالمؤتمر يعزي الصحفي محمد العلائي

بعث العاملون في القطاع الاعلامي بالمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى الكاتب الصحافي محمد العلائي وذلك بوفاة زوجته. قطاع الاعلام بالمؤتمر يعزي الصحفي محمد العلائيبعث العاملون في القطاع الاعلامي بالمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى الكاتب الصحافي محمد العلائي وذلك بوفاة زوجته. وعبّر العاملون في صحيفة الميثاق وموقع دوت الخليج والمركز الإعلامي عن خالص العزاء وصادق المواساة للزميل العلائي وكافة افراد الاسرة بهذا المصاب الجلل. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا اليه راجعون"



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