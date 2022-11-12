أخبار اليمن : رئيس شوروية المؤتمر يواسي آل عبدالرزاق

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رئيس شوروية المؤتمر يواسي آل عبدالرزاق

بعث رئيس الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله مجيديع برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ/ حسن محمد يحيى عبدالرزاق، عضو اللجنه الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار عضو مجلس الشورى، وذلك بوفاة القيادي التربوي الاستاذ/ إسماعيل يحيى عبدالرزاق، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع في مجال التربية والتعليم. رئيس شوروية المؤتمر يواسي آل عبدالرزاقبعث رئيس الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله مجيديع برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ/ حسن محمد يحيى عبدالرزاق، عضو اللجنه الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار عضو مجلس الشورى، وذلك بوفاة القيادي التربوي الاستاذ/ إسماعيل يحيى عبدالرزاق، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع في مجال التربية والتعليم. وفي برقية العزاء عبّر رئيس الهيئة الشوروية - عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام- عن خالص تعازيه الحارة عظيم ومواساته القلبية لكافة أفراد الأسرة في هذا المصاب الجلل. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون"



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