أخبار اليمن : توقعات بأجواء باردة على 9 محافظات يمنية

توقعات بأجواء باردة على 9 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة جداً في 9 محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه من المحتمل أن تكون الأجواء باردة جداً في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة ومرتفعات محافظات أبين، لحج، الضالع وإب.

وأشار إلى هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح ما بين 15-25 عقدة على الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 5، عمران : 5.6 ، صنعاء : 6.2، السدة : 8 درجات.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من لفحات البرد.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.