توقعات بأجواء باردة على 9 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة جداً في 9 محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.
وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه من المحتمل أن تكون الأجواء باردة جداً في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة ومرتفعات محافظات أبين، لحج، الضالع وإب.
وأشار إلى هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح ما بين 15-25 عقدة على الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.
وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 5، عمران : 5.6 ، صنعاء : 6.2، السدة : 8 درجات.
ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من لفحات البرد.
كما نبه مرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : توقعات بأجواء باردة على 9 محافظات يمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.