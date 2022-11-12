نميمة الفن: بدون ذرة خجل .. الممثلة التركية هاندا ارتشيل تعترف ما كان يحدث لها أثناء تصوير مشهد معاشرتها الذي تحول الى حقيقة

فنون - كتب سعد محمود في السبت 12 نوفمبر 2022 12:02 صباحاً - في تفاصيل جديدة ووفقا لما تداولته مواقع اخبارية عربية وغربية فقد صدمت الممثلة التركية هاندا ارتشيل بطلة مسلسل “أنت اطرق بابي” جمهورها على السوشيال ميديا باعترافات خطيرة.

واعترفت أرتشيل أنها مارست بشكل حقيقي أكثر من ثلاث مرات مع بطل فيلم عيون باكية ( فيلم تركي). ولكن لم يتم تأكيد هذا الكلام وقالت بأنها بالكامل خلال أدائها لدورها في الفيلم مشيرة إلى أن ضرورة العمل تطلبت ذلك وأنها ليست نادمة على مشاركتها في فيلم عيون باكية. واعتبرت الممثلة التركية والذي بلغ عدد متابعيها على انستجرام، أكثر من 2 مليون ونصف شخص، أن الرسالة التي يقدمها الفيلم أهم من كل شيء.

وهاندا ارتشيل من مواليد عام 1993، في محافظة باليق أسير التركية، تخرجت من جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، بدأت حياتها الفنية عام 2014، من خلال مسلسل “الجامعة المجنونة”. أما شهرتها الحقيقية حصلت عليها من خلال تجسيدها دور “سيلين” في مسلسل “بنات الشمس” عام 2015.

يذكر أن هاندا راشيل نجمة احتلت المرتبة الأولى في تركيا وشغلت الصحافة العالمية بجمالها وشغلت أيضاً الصحافة التركية بحكاياها العاطفية خصوصاً بعد انفصالها عن حبيبها المغني التركي مراد دالكيليتش بسبب قبلة ساخنة مع الممثل كرم بورسين الذي يشاركها بطولة مسلسل “انت اطرق بابي”.