اتفرج – القشطة مي عمر شغالة رقص بلدي كلة دلع

بيروت - ثريا شاهين - أعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، عبر السوشال ميديا، نشر مقطع فيديو للفنانة المصرية مي عمر، من إحدى مسلسلاتها، ظهرت فيه وهي ترقص بجرأة كبيرة.

وتزامن إعادة نشر وصلة رقص مي عمر التي بدت فيها تهز أردافها بجرأة كبيرة، مع عرض حلقات مسلسلها الجديد “لؤلؤ” الذي يحظى بنسبة مشاهدة كبيرة، على مستوى العالم العربي.

وقارنت الحسابات المتداولة للفيديو بين أدوار الفنانة مي عمر في السنوات الماضية، وبين دورها الحالي في مسلسل لؤلؤ. مؤكدة أن حصولها على البطولة المطلقة في هذا المسلسل، مستحق بجدارة.

ولفتت إلى إجادة الفنانة المصرية لتجسيد كل الأدوار التي أسندت لها، منها دور الراقصة ودور المطربة وغيرها من الأدوار التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.

يذكر أن الفنانة مي عمر، خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة وعهدي صادق وأحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح.

وحاليا يتواصل عرض حلقات مسلسلها الجديد “لؤلؤ” والذي يعد أولى بطولاتها الدرامية المطلقة، ويشاركها بطولته: أحمد زاهر، نرمين الفقي، أحمد مجدي، سلوى عثمان، ملك زاهر، إدوارد، نورهان، نجلاء بدر.

ومسلسل لؤلؤ، الذي بدأ عرضه من يوم 27 ديسمبر الماضي ويحقق نسبة مشاهدة عالية، من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، ويتكون من 40 حلقة.