أخبار اليمن : شهيدان بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الجوف

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شهيدان بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الجوف

استشهد مواطنان اليوم بانفجار لغم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في منطقة حام بمديرية المتون بمحافظة الجوف. شهيدان بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الجوفاستشهد مواطنان اليوم بانفجار لغم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في منطقة حام بمديرية المتون بمحافظة الجوف. وأكد مصدر محلي بالمحافظة استشهاد المواطن يحيى محمد غفيصة، والمواطن يحيى مطلق نعاس، إثر انفجار لغم بهم في منطقة حام. ووفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المصدر الجهات المعنية للتحرك العاجل لتنظيف المنطقة من مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية.



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