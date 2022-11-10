أخبار اليمن : إفشال محاولة نهب نفط خام من ميناء قنا في شبوة

إفشال محاولة نهب نفط خام من ميناء قنا في شبوة
أعلنت القوات المسلحة، إفشال محاولة لنهب النفط الخام عبر ميناء قنا في محافظة شبوة المستخدم من قبل العدو للتهريب.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القوات المسلحة منعت سفينةً نفطية ، كانت في الميناء، من نهب النفط وتهريبه وذلك بعد أن وجهت لها عدة رسائل تحذيرية.
وجدد التأكيد على التزام القوات المسلحة بحماية الثروة الوطنية السيادية باعتبارها من حقوق الشعب اليمني المظلوم وعلى رأسها مرتبات موظفي الدولة في كل المناطق اليمنية.
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