أخبار اليمن : قصف للمرتزقة يستهدف منازل المواطنين بالبيضاء

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قصف للمرتزقة يستهدف منازل المواطنين بالبيضاء

شن مرتزقة العدو السعودي اليوم قصف عشوائي على منازل المواطنين في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. قصف للمرتزقة يستهدف منازل المواطنين بالبيضاءشن مرتزقة العدو السعودي اليوم قصف عشوائي على منازل المواطنين في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. وأفاد مصدر أمني بأن المرتزقة استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا قرية المضبي بمديرية الزاهر، ما أدى إلى تضرر عدد من منازل المواطنين. وأدان المصدر استمرار تحالف العدوان ومرتزقته في استهداف المواطنين وممتلكاتهم، محذراً من مغبة الاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين.

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