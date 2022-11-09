إغلاق معمل لإنتاج العسل في العاصمة
أغلق مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، اليوم، معملاً لإنتاج العسل ومحلاً تابعاً له، لمخالفته للمواصفات، والاشتراطات.
وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة ماجد السادة، أنه تم ضبط وإغلاق المعمل في مديرية السبعين، نتيجة مخالفته للمواصفات والمقاييس وتزوير بيانات المنتج المتعلقة ببلد المنشأ.
وأشار إلى أن فرق الرقابة والتفتيش قامت بتحريز الكمية المضبوطة، وسيتم أخذ عيّنات منها لهيئة المواصفات والمقاييس، لاستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.. لافتاً إلى استمرار المكتب في تنفيذ الرقابة للتأكد من التزام المنشآت الصناعية والمعامل بالمواصفات والجودة.
فيما أكد نائب مدير المكتب مدير إدارة الرقابة الصناعية الدكتور محمد السفياني، الحرص على ضبط المصانع والمعامل المخالفة للقوانين واللوائح والاشتراطات، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إغلاق معمل لإنتاج العسل في العاصمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.