أخبار اليمن : تم تسريحك بالخطأ .. جديد تويتر

تم تسريحك بالخطأ .. جديد تويترقرارات وتغييرات جذرية شهدها موقع «تويتر»، منذ أن ذهبت ملكيته إلى رجل الأعمال الأمريكي وأغنى رجل في العالم إيلون ماسك، أبرزها تسريح نحو نصف موظفي الشركة لتخفيض التكاليف المالية، لكن يبدو أن الإدارة أدركت حجم خطأ هذا القرار، فراحت تحاول إعادة بعض الموظفين برسائل نصية، تخبرهم فيها أنه تم تسريحهم بالخطأ.

ووفقًا لما نقلته وكالة «بلومبرج» الأمريكية، فإن الشركة تخلت عن نحو 3700 موظفًا يوم الجمعة الماضية، قبل أن تدرك الإدارة أن عمل وخبرات البعض منهم قد تكون ضرورية لبناء الميزات الجديدة التي يتصورها إيلون ماسك ويهدف إليها، لذا راحت تحاول احتواء الخطأ وتدعو هؤلاء الموظفين للعودة مرة أخرى.

وذكرت مصادر لـ«بلومبرج»، أن تويتر بعثت برسائل نصية إلى هؤلاء الموظفين تخبرهم أنه «تم تسريحهم عن طريق الخطأ»، وعلى الرغم من ذلك رفض المتحدث باسم شركة تويتر التعليق على هذا الأمر.

وفصلت الشركة نحو 3700 موظفًا من عملهم يوم الجمعة الماضية، وأدركوا هذا الأمر عندما تم إيقاف وصولهم إلى الأنظمة على مستوى الشركة، مثل البريد الإلكتروني وتطبيق Slack فجأة، كما علَّق إيلون ماسك مالك شركة تويتر الجديد، في تغريدة له عن سبب اتخاذه قرار تسريح هؤلاء الموظفين: « فيما يتعلق بتخفيض قوة تويتر، للأسف لا يوجد خيار عندما تخسر الشركة أكثر من 4 ملايين دولار في اليوم»، لافتًا إلى أنه سيدفع باقي الموظفين للتحرك بسرعة لتطوير الميزات الجديدة، وفقًا للعربية.

وإلى جانب تسريح نصف موظفي الشركة، فإن إدارة تويتر الجديدة تحت رئاسة إيلون ماسك قد إتخذت عدة قرارات أخرى، منها تحقيق عائد مادي 8 دولار على «علامات التحقق الزرقاء».

