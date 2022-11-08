أخبار اليمن : تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل "ديتونا"

تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل "ديتونا"
أفادت شركة النفط اليمنية، اليوم، بأن تحالف العدوان الأمريكي السعودي، احتجز سفينة الديزل "ديتونا" بالرغم من خضوعها للتفتيش في جيبوتي.
وأكد الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان ما يزال يمارس القرصنة والتقطير في إدخال سفن الوقود التي تحمل طابعاً إنسانياً.
وأوضح المتوكل أن كل الأعمال التي يمارسها تحالف العدوان وشريكته الأمم المتحدة التي توجه السفن بالسير إلى مكان الاحتجاز، تهدف إلى زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني.
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