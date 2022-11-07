نميمة الفن: مشهورة سعودية تتحدى سما المصري وتظهر عارية تماماً وتستعرض حجم مؤخرتها وصدرها

شكرا لقرائتكم خبر عن مشهورة سعودية تتحدى سما المصري وتظهر عارية تماماً وتستعرض حجم مؤخرتها وصدرها والان مع التفاصيل

دبي - سعد محمود - اثارت نجمة السوشيال ميديا السعودية العنود العيسي، الجدل مجددا من خلال مقطع فيديو فاضح لها، نشرته عبر إحدى صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

وأطلت العنود العيسي ، في مقطع الفيديو، تستعرض حجم مؤخرتها وصدرها، وهي عارية تماماً، بهدف تحقيق مشاهدات عالية وشهرة أوسع..

وبحسب بعض المتابعين، فإن العنود العيسي التي تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، قد استغلت من قبل جهات خارجية لتتحول إلى عارضة إباحية سعودية تسيء لسمعة مجتمعها المحافظ.

والعنود العيسي لديها في حساب في أونلي فانز ، التطبيق المخصص للعارضات الإباحيات والافلام الجنسية ، ولديها اكثر من مليون و200 ألف متابعا على حسابها في سناب شات ، ولا تقدم أي محتوى غير استعراض جسدها وهي عارية أو شبه عارية لتثير شهوة المراهقين .

وتدرس العنود العيسي، حاليا في الولايات المتحدة ،وضجت مواقع التواصل الإجتماعي في وقت سابق حين نشرت مقطع فيديو قالت فيه أن إبن شقيقتها اغتصبها عندما كانت في السعودية وان هذه الحادثة جعلتها فتاة توصف بالفاسدة .

ومن مقاطع الفيديو الجريئة لها، مقطع ظهرت فيه تستعرض مؤخرتها بلباس داخلي، وتحاول أن ترتدي بنطالا ضيقا من الارداف. مؤكدا أن مؤخرتها كبيرة ولن تدخل في البنطال.

وتبلغ العنود العيسي من العمر 37 عاماً وتزوجت سابقاً من طالب سعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، يدعى "نايف العتيبي"، وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة.