شاهد قبل حذف الفيديو .. هيا المرعشلي تستحم وشقيقها يفقد السيطره علي غريزته ويقوم بفعل فاضح

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 7 نوفمبر 2022 02:52 صباحاً - الفنانة هيا مرعشلي، تنتمي لأسرة فنية معروفة، فوالدها الفنان الكبير طارق مرعشلي، ووالدتها الفنانة القديرة رندة مرعشلي، جدتها من طرف الأب هي الفنانة السورية الشهيرة ناهد الحلبي، وجدها الفنان المعروف إبراهيم مرعشلي.

وقدّمت هيا مرعشلي، أول أدوارها الفنية بعمر ست السنوات، من خلال مسلسل "أبو المفهومية" عام 2003، إلا أن الدور الذي أشهرها للجمهور كان في العام 2011، حينما شاركت بمسلسل "جلسات نسائية" تحت إدارة المخرج المثنى صبح، حصلت عام 2011 على جائزة أفضل فنانة سورية صاعدة.