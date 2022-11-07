أخبار اليمن : إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في عمران

إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في عمران
أتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة عمران، اليوم، أكثر من طنين مواد غذائية منتهية الصلاحية تم ضبطها خلال حملة الرقابة الميدانية في الأسبوعين الماضيين.
وخلال عملية الإتلاف أكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، يحيى صالح عطيفة، أن المواد المتلفة فاسدة ومنتهية الصلاحية تم ضبطها في العديد من المخازن التجارية بأسواق المحافظة.
وأشاد بتعاون قيادة السلطة المحلية ودورها في مساندة جهود الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى استمرار حملات الرقابة بالتنسيق مع جهات الاختصاص، مؤكدا أن المكتب لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتاجر بالمواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام.
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